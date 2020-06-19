19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19.06.2020, пятница

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 на Первоуральском заводе ТБО состоится открытие станции дробления крупногабаритных отходов, которая за сутки способна переработать 120 тонн мусора. В мероприятии примут участие руководитель регионального оператора в Западном кластере Свердловской области (ООО «ТБО «Экосервис») Радик Хисамутдинов и представители полигона Ревды (ООО «Горкомхоз»).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан в Свердловской области. Директор департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, старший инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина расскажут об основных изменениях летней кампании по трудоустройству подростков из-за пандемии коронавируса, о предъявляемых к работодателям требованиях приема детей на работу, о средней сумме заработка, сообщат статистику занятых несовершеннолетних граждан в Свердловской области, перечислят самые популярные направления работы для подростков летом 2020 года, обсудят меры поддержки работодателей, трудоустраивающих подростков на время каникул, а также меры профилактики возможных нарушений со стороны работодателей.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога. Начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Евгений Узянов и руководитель екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ РФ Яна Сикорская расскажут об особенностях работы служб кинологов в Свердловской области, о задачах, которые ежедневно выполняют служебные собаки, а также подведут итоги работы кинологических служб за 2019 год и первое полугодие 2020 года.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню медицинского работника и волонтерскому проекту скорой психологической помощи «МыРядом2020». Психолог, кандидат психологических наук, инициатор и организатор волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян и врач-психиатр, стратегический партнер проекта «МыРядом2020» Константин Баранников расскажут об идее создания проекта скорой психологической помощи для медиков и последующей его реализации для всех категорий пациентов, сообщат о географии онлайн-консультаций, а также поделятся информацией о количестве волонтеров, режиме и специфике их работы.

В 14:30 в Екатеринбурге (ул. Посадская, 3) сотрудники ЕМУП «Спецавтобаза» высадят 4 ивы и 31 куст бузины и кизильника вокруг информационного стенда в память о 75 ветеранах-участниках Великой Отечественной Войны и тружениках тыла. Ожидается участие труженицы тыла Нины Ивановны Коныгиной и родственников тех ветеранов, кого уже нет в живых.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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