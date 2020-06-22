22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22.06.2020, понедельник

В 10:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а) отправится пресс-тур на открытие памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в поселке Шувакиш. В мероприятии планируется участие главы города Александра Высокинского.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти и скорби. Первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина и заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов расскажут о патриотическом воспитании в регионе, отметят основные факторы, влияющие на воспитание детей и молодежи, сообщат о запланированных культурных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, а также подведут предварительные итоги Года памяти и славы.

В 11:30 начнется пресс-тур в восстанавливаемый собор Успения Пресвятой Богородицы (Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Экскурсию проведут настоятель храма протоиерей Евгений Попиченко и помощник настоятеля по восстановлению Денис Волик.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

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