23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23.06.2020, вторник

В 09:30 в екатеринбургской гимназии № 2 (пер. Пестеревский, 3) состоится презентация пункта проведения ЕГЭ. Представителям СМИ расскажут, как будет осуществляться допуск и рассадка сдающих ЕГЭ, как будут работать организаторы экзамена. Также журналисты смогут увидеть, как оборудован ППЭ для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических и технологических требований к проведению экзамена. Участие в мероприятии примут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева и начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. В числе прочих вопросов депутаты рассмотрят отчет главы города о работе в 2019 году.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется онлайн-брифинг заместителя директора муниципального учреждения «Столица Урала» Евгения Кисеева и исполнительного директора агентства «Коннект» Ильи Абрамова, посвященный проведению в Екатеринбурге фестиваля уличного искусства. На брифинге будут названы сроки проведения фестиваля, организаторы расскажут, как идет подготовка к его проведению и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в Центре документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22) состоится презентация экспозиции архивных документов, свидетельствующих о том, как более ста лет назад шла работа над Конституцией РСФСР и уже более четверти века назад – над Конституцией Российской Федерации. Откроет экспозицию директор Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, о собранных документах расскажет заместитель директора Центра документации общественных организаций Свердловской области Владимир Каплюков.

В 12:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, к.120) полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов проведет совещание «О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» в УрФО. В мероприятии примут участие: министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, гендиректор Фонда «Дом.РФ» Денис Филиппов, гендиректор госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, губернаторы субъектов УрФО.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию, посвященную всероссийскому полумарафону «Забег.РФ». Организаторы Всероссийского полумарафона Забег.РФ проведут соревнования по всей стране 2 августа: как будет организован самый массовый забег в России в этом году? Как будет обеспечиваться безопасность здоровья участников? Какие шансы у уральских городов получить звание беговой столицы?" На эти и другие вопросы ответят: Ксения Шойгу, руководитель «Лиги Героев»; Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области; Антон Шипулин, российский биатлонист и призер Олимпийских игр; Андрей Уткин, директор марафона «Европа-Азия»; Дмитрий Киселев, директор управления федеральной почтовой связи Свердловской области и макрорегиона Урал (Почта России – официальный партнер полумарафона Забег.РФ). Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится брифинг главы города Александра Высокинского и председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, посвященный итогам обсуждения в гордуме отчета главы Екатеринбурга за 2019 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению поправок в Конституцию РФ. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова даст разъяснение поправок в Конституцию РФ, расскажет подробнее о ходе подготовки изменений, а также ответит на интересующие вопросы, касающиеся процедуры голосования.

В 14:00 эксперты Иннопром Online обсудят векторы развития цифровой инфраструктуры. Представители органов власти и бизнеса ответят на вопросы: какие цифровые продукты в области обработки и хранения данных и решений для математического моделирования будут востребованы промышленностью, какие цифровые продукты отвечают современным требованиям импортозамещения, как новые вызовы влияют на инфраструктурные и иные технологические решения. Участвуют: директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, исполнительный партнер Gartner в России Максим Григорьев, генеральный директор «Русатом – Цифровые решения» Вера Гурова, главный инженер – заместитель начальника отделения РФЯЦ-ВНИИТФ Сергей Акулов, руководитель проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов, АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Немченков, начальник отдела Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Роман Королев, директор по информационным технологиям АО «Росгеология» Павел Соловьев, президент «Ассоциации участников отрасли центров обработки данных» Игорь Дорофеев, директор деловой программы Иннопром Антон Атрашкин.

В 14:30 на судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится очередное судебное заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

В 16:00 (по местному времени) в онлайн-формате пройдет пресс-конференция, посвященная вопросам рынка строительства и ипотечного кредитования в регионах Уральского федерального округа. Эксперты Дом.рф представят аналитические данные о переходе строительства на эскроу-счета, а также расскажут, сколько ипотеки выдано в УрФО, в том числе по новой программе льготной ипотеки и других мер поддержки семей с детьми. Спикеры: руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг; заместитель руководителя аналитического центра Никита Белоусов; заместитель руководителя аналитического центра Дом.рф Юрий Ачкасов; руководитель подразделения Дом.рф по сопровождению программ в жилищной сфере Виталий Насонов. Вопросы можно прислать на почту: evgeniya.petrova@fond214.ru.

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