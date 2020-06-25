25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25.06.2020, четверг

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту общероссийского голосования в Свердловской области по поправкам в Конституцию РФ. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов сообщит о проведении досрочного голосования на отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области, расскажет об организации голосования на придомовых территориях, работе стационарных избирательных участков и возможностях проголосовать на дому.

Екатеринбург. Другие новости 24.06.20

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