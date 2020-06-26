26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26.06.2020, пятница

В 10:30 состоится онлайн-брифинг председателя комитета администрации Екатеринбурга по молодежной политике Юлии Касимовой, посвященный отмечаемому в ближайшие выходные Дню молодежи. Она расскажет о молодежных программах, реализуемых в муниципалитете, и оценит их результат, о том, с какими инициативами приходят в городскую администрацию молодые люди, а также поделится информацией о том, в каком формате пройдет День молодежи в этом году. Трансляция будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН на 42-й сессии в 1987 году и отмечается ежегодно 26 июня в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Андрей Мильчаков огласят данные о выявлении наркозависимых на территории Свердловской области, расскажут о действии современных видов наркотиков, сообщат о способах лечения и мерах профилактики, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню рыболовства. Начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству Рустам Зинуров расскажет о полномочиях территориальных органов Росрыболовства, об основных направлениях деятельности, подведет итоги работы ведомства за 2019 год и за первое полугодие 2020 года, представит статистику, касающуюся административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере сохранения водных биоресурсов, перечислит виды рыболовства, развитые в Свердловской области, а также укажет факторы, сдерживающие развитие рыболовства в регионе.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи в Свердловской области с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Директор департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, председатель молодежного правительства Григорий Гренадеров и директор Дома молодежи Лейла Расулова расскажут о ходе реализации молодежной политики в регионе, огласят программу празднования Дня молодежи в Свердловской области в условиях пандемии коронавируса, а также обсудят наиболее актуальные сферы деятельности современной уральской молодежи.

В 14:00 на территории Епархиального управления (Екатеринбург, ул. Репина, 6) состоится пресс-подход по итогам заседания епархиального суда по поводу поведения заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова).

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