Дополнение к анонсам

В 11:00 состоится онлайн-брифинг председателя Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, который подведет итоги первого дня голосования. Расскажет о явке, опыте работы участков на придомовых территориях, обращениях о возможных нарушениях. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте» и странице облизбиркома. Брифинги запланированы в ежедневном режиме в 11:00 до 30 июня включительно. 1 июля – по специальному графику.

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