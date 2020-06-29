29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29.06.2020, понедельник

В 10:00 в лицее № 88 Екатеринбурга (пр. Ленина, 64, сбор в 09:30) начнется пресс-тур для СМИ на пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ.

В 11:30 в колонном зале Дома Севастьянова губернатор Евгений Куйвашев вручит памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» свердловским волонтерам.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную расширению межрегиональной производственной кооперации. Свердловские промышленники развивают кооперацию с другими регионами России, чтобы компенсировать сокращение импорта в условиях пандемии. Какие совместные проекты появились за последние месяцы? Как кооперация расширит возможности уральских предприятий, какая новая продукция появится в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;

Александр Породнов, руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 16:00 состоится заседание городской думы Верхней Салды, на котором депутаты рассмотрят заявление главы города Михаила Савченко о досрочном сложении полномочий. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.20

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