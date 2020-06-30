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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Вторник, 30 июня 2020, 05:55 мск

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30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30.06.2020, вторник

  • В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, зал № 5Б) будет рассмотрена апелляция Максима Верникова, обвиняемого в участии в нежелательной организации, на приговор Ленинского районного суда.
  • В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят внесение изменений в бюджет ТФОМС, вопрос о социальной поддержке медработников и их семей, изменения программы управления государственной собственностью.
  • В 10:00 администрация Екатеринбурга организует онлайн-брифинг, посвященный началу летней оздоровительной кампании. В брифинге примут участие заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева и главный педиатр Екатеринбурга Елена Савельева. Кроме того, в ходе брифинга Екатерина Сибирцева расскажет о третьей волне записи первоклассников в школы города, которая стартует 1 июля.
  • В 22:35 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22, сбор в 22:00) состоится запуск первого поезда «Таврия» по маршруту Екатеринбург – Симферополь. Он будет курсировать из Екатеринбурга двумя разными маршрутами: через Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград и через Казань, Саранск, Пензу.

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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