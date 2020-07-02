2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.07.2020, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов огласит предварительные итоги общероссийского голосования, а также поделится информацией о том, сколько уральцев проголосовали на дому, на придомовых территориях и в местах временного пребывания.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи УрФО «Утро-2020», который пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, исполнительный директор форума «Утро-2020», заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев, начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Никонов, руководитель площадок «Урал городской» и «Урал Международный» Роман Швейкин, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, директор департамента науки и образования Курганской области Андрей Кочеров, и.о. начальника управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области Игорь Ворожцов расскажут о подготовке к проведению форума с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, поделятся информацией об участниках форума, в частности о расширении географии форума молодежи «Утро-2020», также представят подобную программу форума этого года.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Центра общественного наблюдения в Свердловской области в период голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Татьяна Мерзлякова представит статистику по количеству обращений на горячую линию в Центре общественного наблюдения, расскажет о характере поступивших жалоб, также поделится информацией о нарушениях, которые были выявлены наблюдателями во время мониторинга в социальных сетях.

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