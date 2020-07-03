03 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.07.2020, пятница

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную спросу и доступности «кредитных каникул» в Свердловской области. Прошло ровно три месяца с внедрения «кредитных каникул» как меры поддержки для граждан и предпринимателей, пострадавших от пандемии: смогла ли эта мера облегчить текущее положение бизнеса и почему? Что сегодня предпринимается регулятором для стабилизации экономики? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России; Светлана Окулова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты; Мария Чумак, сопредседатель комиссии по налоговой и финансовой политике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Илья Тыщенко, председатель Свердловского регионального отделения «Опоры России»; Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России»; Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Арбитражного суда Свердловской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова и заместитель председателя Илья Чураков расскажут об изменениях в работе судов региона в условиях пандемии коронавируса, обозначат основные показатели результативности работы Арбитражного суда Свердловской области с начала периода действия ограничительных мер, сообщат, как проходят судебные заседания в новых реалиях, а также предоставят статистику банкротства юридических и физических лиц в период пандемии.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков расскажет об основных результатах работы в первом полугодии 2020 года, озвучит общую статистику правонарушений и аварийности, в том числе с участием детей, перечислит мероприятия, реализованные ведомством в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поделится информацией о праздничных мероприятиях, запланированных в День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная расселению аварийных домов в Свердловской области с учетом новых мер господдержки. Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов сообщит о ходе расселения аварийного жилья в муниципалитетах Свердловской области, представит статистику по количеству человек, которые уже получили возможность переехать в новое жилье, расскажет о механизмах, которые используются для расселения жильцов, также поделится информацией о программе по обеспечению жильем молодых семей, о ходе ее реализации в регионе.

В 14:00 на территории Епархиального управления (Екатеринбург, ул. Репина, 6) состоится пресс-подход по итогам заседания епархиального суда по поводу поведения заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова).

В 14:00 в Реже состоится торжественное открытие после реконструкции парка «Центральный». В мероприятии примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, руководители города, представители подрядной организации и жители.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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