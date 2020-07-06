06 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.07.2020, понедельник

В 12:00 председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова и представители Ассоциации рестораторов Екатеринбурга расскажут, как с момента возобновления деятельности в уральской столице организована работа предприятий торговли и общественного питания. Трансляция брифинга будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 13:00 часов у входа во Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнется брифинг членов Общественной палаты Екатеринбурга Ольги Старцевой и Александра Гавриленко, а также руководителя волонтерского центра горного университета Полины Солохи. Инициативная группа под их руководством в конце июня – начале июля проводит анкетирование горожан по поводу проекта реконструкции парка XXII партсъезда. В ходе брифинга спикеры расскажут о прошедшем анкетировании и представят его результаты.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов виртуальной торговой миссии Техас – Урал. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу и исполнительный директор «СКБ Контур» Светлана Стрельникова огласят итоги международного мероприятия «Виртуальная торговая миссия Техас – Урал», поделятся информацией об участниках и их докладах, обозначат основные торговые перспективы и инвестиционные проекты в США и России, перечислят отрасли экономики, в которых Свердловская область могла бы наиболее плотно сотрудничать с Техасом.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.20

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