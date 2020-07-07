07 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.07.2020, вторник

С 10:00 до 18:00 (МСК) «Ростелеком» проведет онлайн-конференцию #btechday «Биометрия против пандемии», главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии. В онлайн-марафоне «Ростелекома» #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы. Они представят свои последние достижения в области машинного обучения и компьютерного зрения, бесконтактной биометрии, расскажут об особенностях нового бесконтактного мира. Полная программа и регистрация – по ссылке: https://www.kommersant.ru/conference/649

В 11:00 по адресу https://vk.com/club196900650 будет транслироваться рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Романова Николая Васильевича, предусмотренного ч. 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В 12:00 в Екатеринбурге пресс-центр ТАСС Урал проведет второе межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога УРАЛПРОМЭКСПО – круглый стол по теме «Промышленная экология и развитие регионов». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, исполнительный директор НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности» Владислав Жуков, эксперт в области градостроительного и стратегического планирования городов и регионов, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов, эксперт в сфере управления развитием промтерриторий и регионов Виталий Зайцев, советник генерального директора АО Корпорация Росхимзащита Михаил Князев, директор Научно-исследовательского института органической и неорганической химии и биотехнологий Владимир Олискевич, заместитель главы МО Феодосия Наталия Коваленко и директор ООО «Альтекс Медиа», главный редактор «Телекомпания Альтекс Медиа» Андрей Горбунов обсудят важность промышленного производства для устойчивого развития регионов в условиях пандемии, расскажут о пространственном развитии промтерриторий и эффективном использовании земельных ресурсов, обозначат тенденции развития промышленности, в частности в Свердловской области, сообщат об основных принципах экологического страхования, а также поделятся информацией о практике составления экологических рейтингов территорий. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Круглый стол будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 14:00 пресс-центр ТАСС Урал проводит пресс-конференцию, посвященную старту проекта по активации территории заброшенного чугунолитейного завода в Сысерти «Лето на заводе». Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, директор центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, эксперт по территориальному развитию Илья Токарев и директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан расскажут о проекте «Лето на заводе» в Сысерти, напомнят об опыте проведения подобных проектов в Свердловской области, сообщат об инструментах поддержки городских лидеров и инициатив на местах, а также оценят перспективу развития территории города и региона. Пресс-конференция будет транслироваться на странице в Facebook пресс-центра ТАСС Урал.

В 22:00 Уралуправтодор проведет пресс-тур на участок дороги Екатеринбург – Первоуральск, ремонтируемый в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Место встречи: автобусная остановка слева (км 2+800) на ново-московском тракте (напротив бывшего поста ГАИ на федеральной трассе).

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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