08 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.07.2020, среда

В 10:00 пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию на тему: «Год назад строительный рынок отказался от старой системы финансирования и перешел на расчет по счетам эскроу: как эта мера изменила рынок недвижимости? С какими последствиями сталкиваются сегодня застройщики и банкиры, в том числе, в условиях пандемии?" Участники пресс-конференции: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России, Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Дню семьи, любви и верности в 2020 году. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, врач-психотерапевт клиники неврозов «Сосновый Бор», к.м.н. Дмитрий Немытых огласят основою статистику, касающуюся семей в Свердловской области, в том числе и многодетных, расскажут о существующих мерах социальной поддержки семей в Свердловской области, озвучат данные по количеству браков (заключение и расторжение) за прошедшие полгода 2020 года, оценят демографическую ситуацию на Урале на текущий момент, также проанализируют основные психологические проблемы современных семей и имеющиеся пути их решения. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 12:00 пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию, посвященную выпуску медпродукции для борьбы с коронавирусом предприятиями Свердловской области. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. В пресс-конференции примет участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

В 12.00 пресс-центр ТАСС-Урал (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с аллергией в 2020 году. Заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии МБУ «ЦГКБ №6», врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Петухова и доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев (Москва) дадут пояснение термину «аллергия», расскажут о видах аллергических заболеваний, поделятся информацией о современных видах диагностики и лечения аллергических заболеваний, оценят мировые тренды развития аллергий. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 14:00 во дворце культуры «Горняк» в поселке Левиха (ул. Малышева, 18) представители СМИ смогут увидеть начальный этап реставрации Бажовской комнаты – необычного помещения, которое было обнаружено во время реконструкции здания, построенного в 1954 году. На стенах изображены сказочные персонажи, в том числе и герои сказов Павла Петровича Бажова.

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

Детям, которых вывезли из лагеря из-за коронавируса, должны вернуть деньги или дать отдохнуть позже. / В Екатеринбурге будут судить футбольного тренера, который избил жену и пообещал убить из-за покупки дорогих продуктов. / В Екатеринбурге взрослые и дети открыли сезон купания в фонтанах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»