9 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.07.2020, четверг

В 11:00 в Екатеринбурге на ул. Автомагистральной, 42 стартует пресс-тур на Верх-Исетский таможенный пост Екатеринбургской таможни. В ходе пресс-тура журналистам покажут досмотр пиломатериалов, перемещаемых железнодорожным транспортом; продемонстрируют работу специальных средств таможенного контроля в действии (прибор для идентификации лесо и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины – ППИ «Кедр М», измерителя влажности древесины); расскажут о различных методиках измерения экспортируемой древесины и о наиболее частых нарушениях таможенного законодательства при экспорте лесоматериалов.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится онлайн брифинг руководителя муниципального Центра по защите прав потребителей Янины Голубевой. Она подведет итоги работы Центра в первом полугодии 2020 года, расскажет, как сказалась на содержании и количестве обращений граждан пандемия коронавируса и поделится информацией о новых способах мошенничества на потребительском рынке. Трансляция брифинга будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная прогнозам восстановления рынка туриндустрии. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, представитель Российского Союза Туриндустрии в Республике Беларусь Филипп Гулый и президент Свердловской региональной общественной организации «Грузинское общество «САКАРТВЕЛО», председатель региональной общественной организации Свердловской области «Интернациональный союз» Нукри Чавлеишвили обозначат текущую обстановку на российском рынке туриндустрии, расскажут о мероприятиях по восстановлению туротрасли, сделают прогнозы по возобновлению авиасообщения в страны ближнего зарубежья, а также поделятся информацией о готовности принятия турпотока из стран СНГ. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению абитуриентской кампании в Екатеринбургском государственном театральном институте в 2020 году. Ректор Екатеринбургского государственного театрального института, кандидат культурологии, доцент Анна Глуханюк, доцент кафедры мастерства актера ЕГТИ, актер, сценарист, режиссер Александр Блинов, кинорежиссер, продюсер кинокомпании «29 февраля» Алексей Федорченко расскажут об особенностях абитуриентской кампании 2020 года, озвучат, как будут проходить прослушивания будущих студентов, сообщат о новых форматах обучения, а также поделятся информацией об ожидаемом количестве студентов и о числе бюджетных мест. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 14:30 в Екатеринбурге на судебном участке № 2 Верх-Исетского района (ул. Красноуральская, 25а) состоится очередное судебное заседание по делу Максима Шибанова, обвиняемого в причинении вреда здоровью активиста Максима Румянцева.



Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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