10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.07.2020, пятница

В 09:30 в Екатеринбурге от здания администрации города стартует пресс-тур по объектам уличного искусства, которые выполняются в рамках фестиваля «Public Art», который стартовал 3 июля. На каждом из объектов будет присутствовать автор работы и волонтеры, которые помогают ему в создании рисунка. На одном из объектов директор муниципального учреждения «Столица Урала» Алексей Котомцев – соорганизатор проекта, даст комментарий о том, как проходит фестиваль в этом году.

В 11:00 пресс-центр ТАСС-Урал проведет пресс-конференцию, посвященную Дню российской почты. Директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев подведет итоги работы Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области за первое полугодие 2020 года, расскажет о режиме работы почтовых отделений в регионе в период борьбы с распространением COVID-19, объяснит механизм выплаты пенсий и пособий, доставки почтовых отправлений и приема оплаты коммунальных платежей в текущей эпидемиологической ситуации, поделится информацией о праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню российской почты. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 12:00 пресс-центр ТАСС-Урал проведет пресс-конференцию, посвященную проведению XIX ежегодного фестиваля православной культуры «Царские дни» в Екатеринбурге. Старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, директор исторического парка «Россия – Моя История» Наталья Прошина, руководитель культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева, директор музея Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» Татьяна Романюк и представитель Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Светлана Кислова расскажут об особенностях проведения фестиваля Царских дней в этом году, обозначат культурно-духовную программу, уточнят детали маршрута и основные организационные моменты предстоящего Крестного хода, а также поделятся информацией о количестве ожидаемых паломников и о работе Службы Милосердия в дни Фестиваля. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 13:00 пресс-центр ТАСС-Урал проводит третье межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО – конференция по теме «Национальная безопасность и IT-технологии». Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Ирина Прокопенкова, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, заведующий кафедрой моделирования управляемых систем УрФУ Сергей Кругликов, и.о. директора НОЦ «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета Андрей Баринов, старший научный сотрудник кафедры «Системное программирование» Южно-Уральского государственного университета Валентин Голодов, заведующий кафедрой «Пирометаллургические процессы» Южно-Уральского государственного университета Павел Гамов, эксперт в области градостроительного и стратегического планирования городов и регионов, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов, доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев, заместитель исполнительного директора «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической безопасности» Максим Оградюк обсудят аспекты экологической безопасности территорий и использование IT-технологий, проведут обзор практик, таких, как использование умного мониторинга и спутниковых систем, расскажут о принципах обработки, хранения и обмена данными, затронут тему искусственного интеллекта, поговорят о технологиях и перспективах удаленного образования, рассмотрят понятие «умный город» как совокупность цифровых систем управления системами жизнеобеспечения, поделятся информацией о современных тенденциях IT-технологий в медицине, также озвучат экспертные мнения об экономической безопасности при использовании IT-технологий. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

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