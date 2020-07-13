13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.07.2020, понедельник

В 11:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится подписание соглашения между Автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и ООО «Гора Лиственная». Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов и директор ООО «Гора Лиственная» Вячеслав Шахов подпишут соглашение о сотрудничестве в прямом эфире, расскажут о содержании и значении документа, а также подведут итоги и результаты ранее подписанных в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ соглашений. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Брифинг будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 12.30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится брифинг, посвященный запуску горячей линии для оказания юридической помощи по вопросам ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам. Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Ульяна Андрющенко расскажет о старте работы горячей линии для оказания юридической помощи по вопросам ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам в Свердловской области, озвучит телефонные номера и график работы горячей линии, а также объяснит свердловчанам алгоритм действий при совпадении персональных данных граждан в исполнительном производстве. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Брифинг будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 14.00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев». Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области Оксана Федосеева и ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, руководитель рабочей группы Ольга Ковтун расскажут о проекте программы Свердловской области «Комплексное здоровье уральцев», обозначат планы по совершенствованию системы здравоохранения в регионе, поделятся информацией о создании новых и развитии действующих предприятий по выпуску медицинского оборудования, а также сообщат о новых формах научной и образовательной деятельности с применением дистанционного обучения. . Мероприятие пройдет в онлайн формате. Брифинг будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

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