14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.07.2020, вторник

В 10:00 в Староуткинске на площадке культурно-досугового центра (ул. 8 марта, 2б) состоится торжественное открытие IX инклюзивного арт-фестиваля «Со-Творение». Мероприятие будет проходить на улице с учетом всех санитарных требований. Участие в фестивале примут более 30 профессиональных художников России, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Программа рассчитана на 14 дней. По итогам работы фестиваля его организаторы получат порядка 80 полотен профессиональных художников с изображением уральских пейзажей и сюжетов горнозаводской цивилизации, которые в дальнейшем будут ежемесячно экспонироваться на различных площадках Екатеринбурга и области (музеи, детские школы искусств, художественные галереи).

В 11:30 на 53-м километре Полевского тракта (место встречи возле АЗС) начнется нанесение экспериментальной дорожной разметки. Эксперимент заключается в том, чтобы дублировать на проезжей части запрещающий дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен» каждые 200 метров, если длина зоны запрещения обгона более 500 метров.

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

Водитель Mercedes, сбивший насмерть мотоциклиста, отправлен в СИЗО на 2 месяца. / В поселке под Екатеринбургом крупный пожар – загорелись несколько зданий (ВИДЕО). / В Екатеринбурге закроют часть летников ресторанов и кафе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»