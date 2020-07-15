15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.07.2020, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в областном суде будет рассмотрена аппеляционная жалоба на приговор по делу бывшего депутата гордумы Олега Кагилева, признанного виновным в приготовлении к получению взятки. В 10:00 в Екатеринбурге в законодательном собрании Свердловской области пройдет заседание комитета по промышленной политике. Депутаты должны дать заключение на обращение Республики Карелия в Москву по дополнительной поддержке отраслей, пострадавших от COVID-19.

В 12:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2020 года. Старшие научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Дмитрий Гимранов поделятся планами исследований и экспедиций на 2020 год. В частности, ученые расскажут о предстоящих поездках на территории Южного Урала и Западной Сибири с целью сбора материала по мамонтовой фауне, в том числе в период заселения этих территорий современным человеком. Также спикеры представят реконструированный череп гигантского пещерного льва. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

В 13:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с пожарами и прохождению купального сезона в Свердловской области. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе) Валерий Казаков и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко озвучат актуальные данные по количеству пожаров на территории Свердловской области, перечислят основные причины возникновения лесных пожаров, расскажут о реализуемых противопожарных мероприятиях, а также о подготовке кадров, участвующих в тушении пожаров, поделятся информацией о методах мониторинга раннего обнаружения лесных пожаров, сообщат статистику и причины несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области за первую половину летнего сезона, напомнят правила безопасного поведения на воде, озвучат прогноз погоды на ближайшие дни. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра в Facebook.

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

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