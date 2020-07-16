16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.07.2020, четверг

В 12:00 в Екатеринбурге в законодательном собрании (5 этаж, зал заседаний) пройдет заседание комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

В 14:00 в Екатеринбурге в законодательном собрании (3 этаж, зал заседаний) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 14:00 в Екатеринбурге в полпредстве пройдет совещание у полномочного представителя президента РФ Н.Цуканова с участием губернаторов Е.Куйвашева, Н.Комаровой, А.Текслера и зам.губернаторов в режиме конференцсвязи. В повестке 2 вопроса: противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и меры по обеспечению устойчивого развития экономики субъектов УФО, анализ эффективности федеральных и региональных мер поддержки.

16 июля в Екатеринбурге пройдут мероприятия в рамках Царских дней. В 13:00 пройдет дневной, так называемый малый крестный ход, по Екатеринбургскому пути скорби, а также несколько богослужений у Храма-на-Крови и в монастыре на Ганиной Яме. Главное событие состоится в 23:30 – ночная божественная литургия на площадке у храма. Богослужение завершится ночью 17 июля, после чего ориентировочно в 02:30 от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы пройдет традиционный Царский крестный ход.

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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