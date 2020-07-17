17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.07.2020, пятница

В 10.00 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21) начнется рабочее совещание, участие в котором примут министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

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