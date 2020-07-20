20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.07.2020, понедельник

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню шахмат. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов и исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян представят данные о количестве профессиональных шахматистов в Свердловской области, расскажут о мерах поддержки шахматного спорта, обозначат перспективы развития Федерации шахмат Свердловской области, огласят самые выдающиеся результаты уральских шахматистов на региональных, российских и международных чемпионатах за последний год, а также поделятся информацией о праздничных мероприятиях, запланированных в регионе к Международному дню шахмат.

В 16:00 в городском суде Верхней Пышмы (пр. Успенский, 50) состоится рассмотрение административного дела в отношении схимонаха Сергия (Романова) по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Екатеринбург. Другие новости 19.07.20

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