21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.07.2020, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. С отчетом о деятельности регионального правительства перед депутатами выступит губернатор Евгений Куйвашев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации программы устранения цифрового неравенства в Свердловской области. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин расскажут о реализации программы на Урале, опишут порядок выбора населенных пунктов для подключения, озвучат статистику по количеству точек доступа, которые еще планируются для подключения, а также по количеству жителей области, которые уже получили доступ в Интернет в рамках этой программы. Помимо этого, спикеры проинформируют о работе по направлению национальной программы «Цифровая экономика России», оценят влияние эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности на ход работ и нагрузку на сети.

В 14:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрена апелляция Максима Верникова, обвиняемого в участии в нежелательной организации, на приговор Ленинского районного суда.

В 15:00 в колонном зале Дома Севастьянова губернатор Евгений Куйвашев вручит государственные награды Российской Федерации, награды президента РФ и награды Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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