22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.07.2020, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в первом полугодии 2020 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о сроках, целях и целевых показателях реализации проекта в 2020 году, о ремонтных работах на дорогах Свердловской области, поделятся информацией о бюджетных средствах, которые направлены на реализацию национального проекта в Свердловской области, обозначат планы до конца 2020 года, а также проинформируют о том, как ведется контроль качества новых дорог.

В 11:00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании расскажут о ходе реконструкции тепломагистрали М-28 на ул. Халтурина (сбор по адресу: ул. Бебеля, 17). Замене подлежит участок протяженностью 1 080 метров. На объекте демонтирован старый трубопровод, ведется подготовка основания под теплосеть, укладываются новые трубы.

В 11:00 в Невьянске в музее истории Невьянского края и в помещениях наклонной башни Демидовых (сквер Демидовых, 3) представителям СМИ продемонстрируют, как будет выстраиваться работа музейных учреждений региона после снятия ограничительных мер. Журналистам представят дополнительное оборудование, которым оснащены помещения музея, – дозаторы для обработки рук антисептиком, обеззараживатели воздуха. Генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева расскажет, как будет выстраиваться работа с посетителями.

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