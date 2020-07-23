23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.07.2020, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную возобновлению работы музеев в Свердловской области. Музеи Екатеринбурга и городов Свердловской области возобновляют работу в особом режиме: как будет организовано посещение выставок? Какие проекты готовят музейные площадки? На эти и другие вопросы ответят: Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Дина Сорокина, директор музея Бориса Ельцина, Ельцин-центр; Анна Пьянкова, директор галереи «Синара Арт», исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства; Сергей Каменский, директор музея истории Екатеринбурга. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области за первое полугодие 2020 года. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов подведет промежуточные итоги выполнения плановых показателей за шесть месяцев 2020 года, расскажет о реализации третьего этапа замены изношенного лифтового оборудования и об особенностях работы Фонда в период действия ограничительных мер, а также представит данные о собираемости взносов на капитальный ремонт.

В 14:30 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится заседание правительства Свердловской области. Планируется рассмотреть следующие вопросы: установление прожиточного минимума пенсионеру в 2021 году; внесение изменений в программу приватизации госимущества; о внесении в заксобрание законопроекта минздрава о передаче области полномочий Екатеринбурга в сфере здравоохранения.

В 19:00 в формате онлайн пройдет презентация и обсуждение мастер-плана рекреационно-оздоровительного кластера в окрестностях озера Шарташ. Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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