24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.07.2020, пятница
- В 09:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Александр Высокинский отправится на объезд Орджоникидзевского района.
Екатеринбург. Другие новости 23.07.20
Крашенинникова арестовали на семь суток за неуважение к власти. / Куйвашев о массовых драках киргизов и таджиков в Екатеринбурге: «Это был бытовой конфликт». / Статистика: число официально болеющих коронавирусом оказалось меньше числа занятых «ковидных» коек. Читать дальше
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