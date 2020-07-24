24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.07.2020, пятница

В 09:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Александр Высокинский отправится на объезд Орджоникидзевского района.

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

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