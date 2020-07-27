27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.07.2020, понедельник

В 14:00 начнется рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Сысертский городской округ (старт от спортивной школы олимпийского резерва им Я.И. Рыжкова, Сысерть, ул. Загородная, 1). В программе: осмотр эллинга – помещения для хранения байдарок и каноэ, переданного муниципалитету в качестве наследия Чемпионата мира по футболу – 2018, а также презентация проекта строительства лыжного комплекса; вручение новой лесопожарной техники, закупленной по нацпроекту «Экология» для Уральской авиабазы; презентация хода реализации нацпроекта «Образование» на территории Сысертского городского округа – проектов строительства детских садов и школ; презентация хода реконструкции и модернизации производственных площадей завода «Фарфор Сысерти»; экскурсия по территории вокруг бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. Автобус для представителей СМИ отправляется 22 июля в 12:40 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета заксобрания по законодательству и общественной безопасности.

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