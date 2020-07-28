28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.07.2020, вторник

В 10:00 в резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Участие в нем примут губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Участники совета рассмотрят вопросы совершенствования федерального законодательства, направленного на реализацию новых положений Конституции и корректировку регионального законодательства. Для представителей СМИ будет организована трансляция в конференц-зале резиденции.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова и инспектор отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России Вера Шабурова расскажут о распространенности заболевания в регионе, о статистике заболеваемости гепатитами в Свердловской области, проинформируют о профилактике и лечении вирусов гепатита.

В 12:00 в храмах Екатеринбургской митрополии прозвучит звон-благовест в честь крещения Руси. В 11:45 в храме-колокольне «Большой Златоуст» Екатеринбурга состоится пресс-подход. Сбор в храме в 11:40 (ул. 8 Марта, 17а).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению проверок качества автомобильного топлива, игровых площадок и детских удерживающих устройств в Свердловской области. Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева и начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева расскажут о ситуации на рынке топлива в регионе и объявят результаты исследований автомобильного топлива, сообщат технические требования к игровым площадкам и детским удерживающим устройствам, назовут количество жалоб граждан на нарушение требований действующего законодательства РФ при эксплуатации детских площадок, а также поделятся статистикой по итогам проверок в Свердловской области за первое полугодие 2020 года.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 45-летию Уральской базы авиационной охраны лесов. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов и преподаватель Уральского государственного лесотехнического университета Владимир Тарасевич поделятся информацией об истории Уральской авиабазы, расскажут о текущем техническом и кадровом обеспечении ведомства для тушения лесных пожаров, также проинформируют о трудностях, с которыми столкнулись специалисты парашютно-десантной и пожарной службы Уральской авиабазы аномально жарким летом 2020 года.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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