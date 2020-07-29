29 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.07.2020, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная стратегии развития отрасли индивидуального жилищного строительства в РФ и старту Всероссийского конкурса проектов ИЖС. Президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко и председатель правления Роман Валк дадут оценку текущему состоянию сферы ИЖС в России, рассмотрят проблемы дисбаланса отрасли, потребительского экстремизма и ипотеки для строительства, презентуют Меморандум развития отрасли ИЖС, также проведут разбор актуальных вопросов о загородной недвижимости в прямом эфире. На пресс-конференции будет объявлен старт Всероссийского конкурса проектов ИЖС, спикеры расскажут о целях и задачах конкурса, проинформируют об этапах, пояснят алгоритм подачи конкурсных заявок.

В 11:00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании расскажут о ходе реконструкции тепломагистрали М2. Проект реализуется в сложных условиях: переплетение теплопроводов с газовыми сетями и коммуникациями связи, необходимостью ограничивать движение транспорта (сбор по адресу: ул. Челюскинцев, 110).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный реализации экологического проекта «Чистая Чусовая России». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, советник директора ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ярослав Вольпин, директор АО «Экорус-Первоуральск» Евгений Крылов, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, активист движения «Город Первых» Данила Шестаков расскажут об основных задачах проекта, поделятся информацией об этапах реализации проекта в Свердловской области, огласят данные по количеству волонтеров, задействованных в проекте, а также проинформируют о природном своеобразии и значимости реки Чусовая для Урала.

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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