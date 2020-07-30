30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.07.2020, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге в онлайн-формате состоится подписание трехстороннего соглашения между администрацией Сысертского городского округа, управляющей компанией туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» и Агентством развития Сысерти. Участники в прямом эфире подпишут соглашение o сотрудничестве в сфере создания кластера «Большая Сысерть», разработке концепции и мастер-плана туристической территории, расскажут о содержании документа, а также поделятся планами по совместным проектам и экстраполяции опыта туркластера «Гора Белая» на другие территории региона. В подписании примут участие глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич и директор АНО «Агентство развития Сысерти» Ян Кожан.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению реформы ОСАГО в Свердловской области. Начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров, представитель Союза страховщиков Свердловской области «Белый соболь» Иван Косьмин и заместитель начальника уральского главного управления банка России Светлана Фурдуй расскажут о целях реформы ОСАГО, сообщат о ситуации с оформлением полисов ОСАГО в УрФО, в том числе и электронных, поделятся информацией о грядущих нововведениях, в частности об очередном расширении тарифного коридора, а также о новом способе расчета ОСАГО, дадут рекомендации автовладельцам.

В 11:00 координатор партпроекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин в рамках федеральной акции «Дорога к школе» совместно с активистами проверит наличие дорожных знаков, разметок, пешеходных ограждений и освещения по пути к МАОУ СОШ № 92 (Екатеринбург, ул. Ракетная, 6).

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты в трех чтениях рассмотрят законопроект, касающийся передачи полномочий горздрава Екатеринбурга минздраву Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате пройдет круглый стол, посвященный реализации экологического проекта «Чистая Чусовая России». Начальник отдела особо охраняемых территорий и объектов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева, советник директора ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ярослав Вольпин, директор АО «Экорус-Первоуральск» Евгений Крылов, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, активист движения «Город Первых» Данила Шестаков расскажут об основных задачах экологического проекта «Чистая Чусовая России», поделятся информацией об этапах реализации проекта в Свердловской области, огласят данные по количеству волонтеров, задействованных в проекте, а также проинформируют о природном своеобразии и значимости реки Чусовой для Урала.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию въездного и внутреннего туризма на территории Свердловской области. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и президент Уральского Союза туриндустрии, основатель «Парка сказов» Наталья Ларионова оценят текущее состояние уральского туристического рынка, отметят самые популярные направления для отдыха в Свердловской области, поподробнее расскажут о проекте «3!4!5!", о его целях и первых итогах, а также поделятся программой офлайн-мероприятий, которые запланированы в Свердловской области до конца этого года.

В 14:00 Общественная палата Свердловской области на платформе Zoom проведет онлайн-слушания «Взаимодействие субъектов профилактики по вопросам предотвращения рецидивной преступности среди несовершеннолетних». В мероприятии примут участие представители ГУ МВД России по Свердловской области, ГУФСИН, министерства социальной политики и департамента по труду и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Регистрация по ссылке.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию «Воздушного сезона с Филармонией», презентация которого состоится 1 и 2 августа на главной сцене парка им. Маяковского. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры города Екатеринбурга Илья Марков и директор Свердловской филармонии Александр Колотурский проинформируют о результатах онлайн-работы Свердловской филармонии во время пандемии коронавируса, также поделятся ближайшими планами, подобно расскажут о проекте «Воздушный сезон с Филармонией».

В 16:00 в Екатеринбурге в пункте сбора подписей за прямые выборы мэра в сквере на Октябрьской площади (у театра драмы) состоится пресс-конференция членов инициативной группы. В мероприятии примут участие: Айгизар Асфандияров, Владислав Постников, Алексей Гресько, Екатерина Лахтикова.

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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