31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31.07.2020, пятница

В 14:00 на Верх-Исетском таможенном посту Екатеринбургской таможни (Екатеринбург, ул. Строителей, 2а) состоится пресс-тур. Журналистам покажут и расскажут: как импортная обувь проходит таможенный контроль, какие программные средства используют таможенники в работе, с какими сложностями или преимуществами столкнулись импортеры, каким образом потребители могут удостовериться в качестве и оригинальности продукции.

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

Закончено расследование дела «уктусского стрелка», обвиняемого в убийстве двух девушек. / Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика останется под арестом до 4 ноября. / Екатеринбург может присоединиться к акции «Накорми голубей» в поддержку Хабаровска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»