04 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

04.08.2020, вторник

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется объезд главы города Александра Высокинского Октябрьского района. В программе: посещение реконструируемого театра кукол и рассмотрение проекта реконструкции ЦПКиО, а также решение вопроса о перспективах строительства нового здания гимназии № 40. Пресс-тур рассчитан на два часа.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится заседание. Один из вопросов повестки – передача полномочий от города области в сфере здравоохранения.

В 11:00 музей истории Екатеринбурга проведет пресс-тур по фотографическому музею «Дом Метенкова». В программе – презентация фотовыставки «Зеркало, шапка, цветок и стакан», посвященной современному восприятию образов советской повседневности. Спикеры: директор фотографического музея «Дом Метенкова» Анастасия Мартынова, куратор выставки Дмитрий Белкин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике детской жестокости в Свердловской области. Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заведующая филиалом «Детство», подростковый врач-психиатр Светлана Хабарова расскажут о причинах проявления агрессии у детей и подростков, сообщат, какая работа по профилактике детской жестокости ведется в Свердловской области и как выстроено межведомственное взаимодействие в этом направлении, представят статистику правонарушений, связанную с детской агрессией и травлей в регионе, а также дадут рекомендации грамотного поведения взрослым, которым стало известно о проявлениях насилия среди детей.

В 16:30 в ГКБ № 40 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, инфекционный корпус, «чистая зона») состоится открытие кабинета компьютерной томографии. В мероприятии ожидается участие министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова и главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Оборудование предназначено для обследования пациентов инфекционного корпуса.

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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