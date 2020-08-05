05 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

05.08.2020, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе над юридическим словарем русского жестового языка в рамках проекта «Услышать друг друга». Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации детей «Пеликан» Зоя Глухих, руководитель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Людмила Черемера и переводчик русского жестового языка Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации детей «Пеликан» Светлана Коптелова расскажут, как идет работа над юридическим словарем для глухих и слабослышащих граждан, назовут экспертов, принимающих участие в его составлении, сообщат о трудностях перевода юридических терминов на язык жестов, а также поделятся информацией о других направлениях проекта «Услышать друг друга».

В 11:00 в Екатеринбурге комиссия «Единой России» во главе с региональным координатором партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председателем комитета заксобрания по социальной политике Вячеславом Погудиным проверит инфраструктуру и готовность к приемке нового детского сада в микрорайоне Академическом (ул. Тенистая, 8). Также партийцы посетят площадку строящегося детского сада (пр. Сахарова, 85а).

В 14:00 в свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 16Б) состоится рассмотрение апелляции по делу Дениса Гауэрта, задержанного на Октябрьской площади 1 августа 2020 года. Судья Ольга Белеванцева.

В 16:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание областной избирательной комиссии.

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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