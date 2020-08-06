06 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

06.08.2020, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. Спикер Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, сообщат о перспективах развития региона во второй половине 2020 года и о планах на осеннюю сессию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту нового сезона, планам и задачам ФК «Урал». Главный тренер клуба Юрий Матвеев поделится информацией о трудностях, с которыми столкнулся клуб при организации матчей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, о том, как идет тренировочный процесс, какие изменения произошли в команде перед стартом нового сезона, сообщит основные планы футбольного клуба на новый сезон, а также в прямом эфире ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 на площади Труда у водонапорной башни пройдет финал конкурса «Миссис Стройкомплекс» и пресс-конференция, посвященная празднованию Дня строителя в Свердловской области. В мероприятиях примут участие: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; глава города Александр Высокинский; президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников. С 12:10 до 12:30 пройдет награждение победителей XVII летней Спартакиады предприятий строительного комплекса.

В 15:00 музей истории Екатеринбурга проведет пресс-тур по туристическому маршруту «Живые дома Урала» Втузгородка (сбор по адресу: ул. Генеральская, 15). Руководитель научно-исследовательского центра музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков покажет кварталы района, построенные в 50-70-е годы XX века, а также расскажет, что представлял из себя Втузгородок до массового строительства зданий; почему Свердловск стал площадкой для испытания новых технологий строительства; как немецкие военнопленные строили жилое здание управления НКВД; где строители наши речку Малаховку и многое другое.

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

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