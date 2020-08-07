07 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

07.08.2020, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с оборотом фальшивых банкнот. Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу Алексей Левченко, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Сергей Ползунов, начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по Екатеринбургу Александр Борисюк и эксперт отдела организации экспертизы денежных знаков Уральского главного управления банка России Наталья Завьялова представят статистику выявления поддельных купюр в Екатеринбурге и Свердловской области, расскажут об ответственности за оборот фальшивых банкнот, поделятся информацией о способах их выявления, сообщат применяемые меры профилактики, а также дадут рекомендации гражданам, как распознать подделку.

В 11:00 министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области организует пресс-тур на уборку урожая на сельхозпредприятие «Искра» (Богданович). Встреча СМИ после поворота на Сухой Лог с Тюменской трассы, 92-й километр (после АЗС «Газпром»). В программе пресс-тура: полевые работы, брифинг заместителя министра Артема Бахтерева и руководителя предприятия Александра Попкова.

В 11:30 в Екатеринбурге состоится торжественная церемония открытия новой школы № 215 «Созвездие» (ул. Чемпионов, 11, мкр-н Солнечный). В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский, депутат Государственной думы РФ Лев Ковпак, глава администрации Чкаловского района города Екатеринбурга Вячеслав Мишарин, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, генеральный директор строительной компании «Стройтек» Владимир Копылов, председатель совета директоров ЗАО «Форум групп» Олег Черепанов, заместитель генерального директора ЗАО «Форум групп» Сергей Мямин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам развития ЦПКиО им. Маяковского. Начальник городского управления культуры Илья Марков и директор парка Екатерина Кейльман расскажут о реновациях и нововведениях этим летом, проинформируют о работе аттракционов, сообщат о новых проектах и локациях, расположенных на территории парка, представят культурно-развлекательную программу мероприятий на ближайшее время, а также поделятся планами на осень.

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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