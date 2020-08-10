10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10.08.2020, понедельник

В 12:00 в городской инфекционной больнице Нижнего Тагила (ул. Сульфатная, 4) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов откроет новый кабинет компьютерной томографии.

В 12:00 состоится открытие школы № 79 (проспект Сахарова, 77, микрорайон Академический). В открытии нового образовательного учреждения примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, глава Верх-Исетского района Андрей Морозов, сотрудники городской администрации и депутаты Екатеринбургской городской думы. После торжественной церемонии состоится экскурсия по зданию школы.

В 14:00 Избирательная комиссия Свердловской области проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах филиала ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», ООО «Телекомпания «Четвертый канал» и бесплатной печатной площади в газетах «Уральский рабочий», «Областная газета» среди зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал, регистрация участников с 13:30).

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