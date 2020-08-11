11 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

11.08.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. В повестке вопросы о прекращении полномочий депутатов Олега Кагилева и Елены Дерягиной, о присвоении звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» и о составе постоянных комиссий.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между Уральским государственным аграрным университетом и Русской торфяной компанией. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» Ольга Лоретц и представитель ООО «Русская торфяная компания» Виктор Плоскин в прямом эфире подпишут соглашение о сотрудничестве, направленное на интеграцию образовательного, научно-исследовательского, инновационного и материально-технического потенциалов, учитывая взаимные потребности и интересы, а также обозначат свои ожидания от сотрудничества.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Климатические особенности лета-2020 и прогнозы специалистов на урожай». В пресс-конференции примут участие начальник отдела агрометеорологии Уральского Гидрометцентра Людмила Саваринюк и главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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