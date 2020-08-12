12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12.08.2020, среда

В 10:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 81 (ул. Избирателей, 68). В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский и его заместители, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутаты городской думы, начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева и представители подрядной организации, проводившей ремонт.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная автоматизации потребления водных ресурсов на территории Екатеринбурга и подведению итогов работы МУП «Водоканал» в первом полугодии 2020 года. Директор по IT МУП «Водоканал» Алексей Крицкий и директор по экономике и финансам МУП «Водоканал» Алексей Белоусов огласят итоги применения автоматизированных систем учета ресурсов и утечек за первое полугодие 2020 года и сообщат о возможности установки подобных систем в квартирах, расскажут о разработке системы онлайн-мониторинга приборов учета «Водный баланс», сообщат об изменениях объемов потребления водных ресурсов в связи с пандемией коронавируса, представят статистику собираемости платежей, а также поделятся информацией о достоинствах и возможностях личного кабинета для физических лиц, мобильном приложении и запуске горячей линии.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и АО «Система Лизинг 24» группы компаний ВТБ. Генеральный директор агенства Александр Породнов и региональный директор АО «Система Лизинг 24» Сергей Веселов в прямом эфире подпишут соглашение о привлечении инвестиций и создании благоприятных условий для локализации производств и развития предпринимательской деятельности на территории Свердловской области, выскажут свои ожидания от сотрудничества, поделятся планами по реализации совместных проектов.

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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