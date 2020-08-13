13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

13.08.2020, четверг

С 10:00 до 13:00 директор Шарташского лесопарка проведет пресс-тур, в ходе которого ответит на вопросы, касающиеся проводимых работ по благоустройству и развитию регионального рекреационно-оздоровительного кластера. Обход начнется с парковки у поселка Пески по южному берегу в сторону Каменного пляжа.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к учебному году в школах Екатеринбурга. Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева поделится подробной информацией о старте учебного года 2020/2021, расскажет о программе мероприятий в День знаний, в частности проинформируют о линейках и классных часах для детей в этот день, обсудит возможность перевода учеников на дистанционное обучение в новом учебном году. Руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров проинструктируют родителей школьников о записи детей через портал госуслуг в кружки и секции допобразования, которая стартует 20 августа.

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную реновации центра Екатеринбурга. Какая реновация нужна Екатеринбургу: эксперты об обновлении центральных районов и их благоустройстве. Как создать комфортные зоны для горожан, сохранив исторический облик города? Затормозит ли пандемия новые строительные проекты? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России, председатель комитета по строительству СОСПП; Михаил Вяткин, заслуженный архитектор России, член правления Свердловской организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»; Никита Демидов, архитектор бюро «Гордеев-Демидов». Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий Дня города. Начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, рок-музыкант, почетный гражданин Екатеринбурга Владимир Шахрин, директор общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова и победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» 2019 года Виктория Вершинина представят программу праздничных мероприятий ко дню Екатеринбурга, поделятся информацией о формате их проведения, назовут площадки и творческие коллективы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная трудовой занятости населения и мерам социальной поддержки в Свердловской области. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова оценят текущую ситуацию на рынке труда Свердловской области, разъяснят действующие меры поддержки для граждан, в частности алгоритм выплат пособий по безработице, назовут сферы бизнеса, где за последнее время произошли массовые высвобождения работников, также обозначат ход реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография» в Свердловской области.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2020 года. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об итогах работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2020 года, представит статистику по количеству и результатам рассмотрения обращений и нарушений, огласит динамику цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой в регионе, а также ситуации по выявлению картельных сговоров, поделится информацией о наиболее значимых делах Управления по каждому виду контроля за истекший период, обозначит перспективы работы ведомства во втором полугодии 2020 года.

В 13:00 состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 43 (ул. Академическая, 21). В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместители, председатель городской думы Игорь Володин и депутаты, глава администрации Кировского района Александр Лошаков, начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник городского департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова.

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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