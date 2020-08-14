14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14.08.2020, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится презентация 9 больших автобусов МАЗ на дизельном топливе, прибывших в Екатеринбург в рамках муниципального контракта. В них установлены кондиционеры и видеокамеры. В презентации примут участие глава города Александр Высокинский, его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков и представители МУП «Гортранс».

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится оглашение решения суда о возвращении прокурору дела бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова для устранения недостатков.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки бизнеса в Свердловской области. Какие выплаты получили предприятия отраслей, пострадавших от коронавируса в Свердловской области? Обращаются ли самозанятые за поддержкой? На эти и другие вопросы ответят: Лидия Исаева, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области; Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 состоится торжественное открытие пристроя к школе № 181 (Екатеринбург, ул. Краснолесья, 22). В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместители, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутаты, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов, начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева, председатель комитета по строительству Алексей Корюков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная демонстрации возможностей современного дополнительного образования «Увлекариум-2020». Руководитель отделения политехнического образования Дворца молодежи Андрей Русаков, директор ООО «Институт развития персонифицированных систем управления» (Москва) Семен Славин, руководитель отдела по связям с общественностью и информационному сопровождению Дворца молодежи Юлия Романенкова и начальник детского технопарка «Кванториум» (Первоуральск) Илья Репин обозначат основные темы «Увлекариума-2020», поделятся программой вебинаров, лекций, мастер-классов, интеллектуальных игр и коллаборации идей от Дворца молодежи и партнеров проекта, а также расскажут об особенностях приемной кампании в кружки и секции.

В 13:00 состоится онлайн-брифинг министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым, посвященный подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.

В 13:00 в Екатеринбурге откроется новый детский сад № 151 (ул. Тенистая, 8). В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместители, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутаты, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов, начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева, председатель комитета по строительству Алексей Корюков.

В 14:00 начнется пресс-тур по площадке фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера», который посвящен Дню города (ул. Февральской Революции, 27). В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сезону гриппа и ОРВИ в Свердловской области. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева поделятся информацией о штаммах гриппа, расскажут о мерах профилактики, а также огласят данные о предстоящей кампании по вакцинации от гриппа в регионе, расскажут о планах медиков по количеству уральцев, которых планируется привить в 2020 году.

В 14:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 98) состоится презентация нового этапа проекта «Город-конструктор»: сборно-разборные макеты сооружений Екатеринбурга и Свердловской области, созданные для того, чтобы познакомить незрячих уральцев с архитектурой, доработаны описанием, сделанным с помощью шрифта Брайля.

В 15:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание областной избирательной комиссии. Члены комиссии утвердят графики распределения эфирного времени для агитации на довыборах в законодательное собрание по Краснотурьинскому избирательному округу № 16.

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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