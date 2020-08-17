17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

17.08.2020, понедельник

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и ООО «Завод ТНГК». Генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов и директор завода ТНГК Дмитрий Старцев в прямом эфире подпишут соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по увеличению объема производства и поставок крепежных изделий по регионам УрФО и иным субъектам РФ, выскажут свои ожидания от сотрудничества, поделятся планами по реализации совместных проектов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию – открытие фестиваля уличного искусства Stenograffia. Фестиваль Stenograffia стартовал в Екатеринбурге: какие новые жанры и тренды уличного искусства привнесут в город российские художники? Каким образом команда фестиваля решила укрепить статус Екатеринбурга как столицы стрит-арта в России? Как в этом поможет онлайн? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля Stenograffia, художник, исследователь визуальных коммуникаций; Анна Клец, руководитель волонтёрского движения фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Ирина Завьялова, координатор фестиваля и проекта Stenograffia_Revision, продюсер проектов; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Надежда Агапова, пресс-секретарь сотового оператора «Мотив»; Дмитрий Горчаков, пресс-служба «Яндекс.Карт»; Тина Прохорова, графический дизайнер, стрит-арт художник. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная выпуску единой социальной карты Свердловской области. Заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт», официального оператора Единой социальной карты Свердловской области Павел Ведерников и заместитель председателя правления ПАО «СКБ-банк» Маргарита Бурбик расскажут о видах единой социальной карты, о возможностях, которые она предоставляет, объяснят условия получения и механику использования карты, а также поделятся информацией о приложениях и перспективе внедрения новых сервисов.

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