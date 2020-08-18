18 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

18.08.2020, вторник

В 11:00 на Рефтинской птицефабрике состоится презентация новых комплектов рабочей одежды из Узбекистана для сотрудников. В мероприятии примут участие заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, генеральный директор фабрики Александр Засыпкин, ее сотрудники.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную работе бизнеса в условиях новой реальности. Бизнес-сообщество адаптируется к новой реальности после ослабления карантинных ограничений: какие меры поддержки теперь требуются предпринимателям? Как переосмысливается подход к ведению бизнеса в новых условиях? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Марина Вшивцева, вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Свердловской области. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе – начальника управления, полковник Андрей Соболев расскажет об особенностях проведения форума с учетом противоэпидемических ограничений в регионе, огласит программу мероприятий, а также поделится информацией о военной технике, которая будет представлена на форуме.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке детей к началу учебного года. Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, врач-диетолог Областной детской клинической больницы №1 Надежда Новгородская и заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев поделятся советами о грамотном выстраивании режима дня у ребенка в начале учебного года, дадут рекомендации по количеству кружков, которые может посещать школьник, огласят правила по выбору рюкзака и школьной формы к 1 сентября, расскажут об основных принципах правильного питания для детей дома и в учебном заведении.

В 13:00 в Екатеринбурге региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин совместно с Николаем Смирнягиным, депутатом Екатеринбургской городской думы, и активистами партпроекта проверит архитектурную доступность для маломобильных групп населения школы № 79 (пр. Академика Сахарова, 77) и школы № 23 (ул. Павла Шаманова, 54, в 13:40).

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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