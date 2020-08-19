19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19.08.2020, среда

В 11:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15) пресс-центр «Интерфакс-Урал» и оргкомитет фестиваля «Уральская ночь музыки» проведут пресс-завтрак и презентацию результатов исследования музыкального бизнеса в Свердловской области. Организаторы «Уральской ночи музыки» исследовали состояние музыкального бизнеса в Свердловской области: как отрасль пережила пандемию? Насколько заметна музыкальная жизнь города на фоне России? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Александр Породнов, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области; Илья Марков, начальник управления Культуры Екатеринбурга; Екатерина Кейльман, директор парка ЦПКиО им. В.В.Маяковского; Наталия Шмелькова, координатор Комитета музыкальной индустрии.

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации первой региональной краудинвестинговой платформы для предпринимателей. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла расскажут о разработке платформы «Вдело», об уникальности проекта в рамках страны, объявят дату старта работы краудинвестинговой платформы, а также назовут условия для участников, которые смогут привлекать деньги на свои проекты, и для инвесторов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного спаса. Духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, директор ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» Валентина Ращектаева и заведующий музеем плодового садоводства им. Казанцева Геннадий Короленко расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного спаса, об аграрной ситуации и итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур в частных садоводствах региона, а также поделятся информацией об истории старинного плодового сада Д. И. Казанцева, который расположен в центре Екатеринбурга.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургского Государственного цирка в период ограничительных мер и планам на новый цирковой сезон. Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова расскажет, как текущая эпидемиологическая ситуация в стране и мире отразилась на работе Екатеринбургского цирка, представит планы на новый сезон, поделится информацией о подготовке к традиционному новогоднему цирковому шоу, а также подведет основные итоги года работы в статусе директора Екатеринбургского цирка.

В 13:00 в Екатеринбурге исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов проверит ход реализации проекта «Единая социальная карта Свердловской области» на территории региона (пр. Ленина, 101 /2, здание Уральского института металлов). Алексей Орлов пообщается с потенциальными держателями карты и обсудит с операторами дальнейшее развитие проекта.

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

На Урале браконьеры обстреляли и сожгли машину инспекторов охотнадзора. / Свердловскстат: средняя зарплата в регионе почти достигла 44 тысяч рублей. / Несмотря на указ об открытии детсадов, они продолжат работу с загрузкой 50%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»