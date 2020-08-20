20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20.08.2020, четверг

В 10:00 состоится заседание правительства Свердловской области. Члены правительства рассмотрят вопросы перераспределения межбюджетных трансфертов муниципалитетам на поощрение медработников; повышение ежемесячного взноса на капремонт; утвердят программу подготовки к Универсиаде-2023.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Направление – Восток. Эвакуация сокровищ Московской Оружейной палаты в Свердловск. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, генеральный директор музеев Московского кремля, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения Елена Гагарина и директор музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова поделятся исторической информацией о Свердловске военного времени, расскажут о музеях, эвакуированных в годы войны, а также о взаимообмене, происходившем между музейщиками Свердловской области и эвакуированными сотрудниками, подобно опишут главный экспонат выставки – шлем «Шапка Кучумовская», огласят информацию о выставках, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые открылись и еще будут открыты в музеях Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов III Всемирного форума по устойчивому развитию «Счастливый город – живая планета!» и второй Генеральной ассамблеи глобальной общественной инициативы «Всемирный молодежный центр устойчивого развития Земли». Член оргкомитета форума, председатель комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Торгово-промышленной палаты Москвы, директор фонда содействия устойчивому развитию территорий и акваторий «Жизнь» Ольга Штемберг, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, вице-президент геронтологического общества РАН Владимир Хавинсон, председатель организационного комитета, руководитель Фонда социальной архитектуры и дизайна Иван Москвин, ведущий эксперт направления «Счастливые города будущего» и «Русская провинция третьего тысячелетия» глобальной общественной инициативы «Всемирный молодежный центр устойчивого развития Земли» Светлана Сидорова подведут итоги форума и ассамблеи, расскажут о концепции комплексного пространственного развития в векторе экологичного созидания, об основных направлениях в создании образа жизни в новом качестве и культурных кодах городов в международном туризме.

В 11:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15) пресс-центр «Интерфакс-Урал» и оргкомитет фестиваля «Уральская ночь музыки» проведут пресс-завтрак и презентацию результатов исследования музыкального бизнеса в Свердловской области. Организаторы «Уральской ночи музыки» исследовали состояние музыкального бизнеса в Свердловской области: как отрасль пережила пандемию? Насколько заметна музыкальная жизнь города на фоне России? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Александр Породнов, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области; Илья Марков, начальник управления культуры Екатеринбурга; Екатерина Кейльман, директор парка ЦПКиО им. В.В. Маяковского; Наталия Шмелькова, координатор Комитета музыкальной индустрии.

В 11:30 Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова. Будет организована онлайн-трансляция заседания.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная разработке проекта комплексной программы «Общественное здоровье уральцев». Руководитель рабочей группы – ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун – расскажет, как формируется структура программы, которая состоит из шести разделов. Первый связан с обеспечением санитарно-гигиенической безопасности жителей Свердловской области. Второй – с созданием производственной базы для достижения поставленных в программе задач. Третье направление получило название «Новое качество и доступность здравоохранения». Еще два направления в рамках программы – это развитие научной и образовательной деятельности, а также информационно-просветительская работа. Шестой блок связан с нормативно-правовым регулированием обеспечения общественного здоровья уральцев.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится круглый стол «Как увековечить трудовой подвиг Свердловска?», в котором примут участие: заместитель начальника управления культуры Елена Трофимова; главный художник города Дмитрий Фогель; директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин; директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский; директор гимназии № 37 Светлана Трухина; хранитель музея истории медицины Алевтина Артемьева; хранитель музея Уралмаша Сергей Агеев; представитель городского совета ветеранов Любовь Бебенина. Собравшиеся обсудят установку мемориального комплекса, посвященного трудовой доблести Екатеринбурга, на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

В 15:00 в «Точке кипения» в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) состоится подведение итогов проекта CorpSpace, направленного на выстраивание кооперации между крупным бизнесом и малыми инновационными предприятиями Свердловской области. Представители ретейла расскажут о лучших практиках внедрения инноваций, а предприниматели предложат на суд экспертного жюри проекты оптимизации логистики, аналитики пустых полок, «умного видеонаблюдения». В 15:00 состоится открытие с участием исполняющей обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марины Вшивцевой, исполнительного директора Свердловского венчурного фонда Дениса Скоморохова. В 15:15 – обсуждение опыта взаимодействия и перспектив взаимодействия со стартапами крупных игроков: ТРЦ «Мега», Х5-Retail Group, ТЦ «Метро Кэш энд Керри». В 16:20 – пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой. В 16:45 начнется презентация проектов стартапов.

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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