21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21.08.2020, пятница

В 11:00 в гимназии № 25 Ревды (ул. Чехова, 15) состоится тренировка по обеспечению эпидемиологической безопасности перед стартом нового учебного года. В качестве учащихся выступят работники сферы образования: педагоги проработают механизм распределения потоков на входе в школу, а также все необходимые санитарные мероприятия, в том числе термометрию, обработку рук. Участие в мероприятии примет начальник управления образования городского округа Ревда Татьяна Мещерских.

В 12:00 на здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) в преддверии Дня российского флага произойдет традиционная замена старого полотнища российского флага на новое. После церемонии в помещении администрации специалист управления зданиями даст комментарий о том, как часто меняются флаги на ратуше и расскажет о тонкостях процесса замены.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, посвященная старту программы по возврату средств за туры по России.

В 14:30 руководитель партпроекта «Безопасные дороги» в Свердловской области Виталий Крупин совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в екатеринбургской гордуме Ирой Овчинниковой в рамках федеральной акции «Дорога к школе» проверят соответствие национальным стандартам пешеходного перехода вблизи школы № 79 в Екатеринбурге (пр. академика Сахарова, 77)

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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