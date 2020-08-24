24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

24.08.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации с клещевыми инфекциями в Свердловской области. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Топоркова расскажут об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом, в том числе среди детей, поделятся информацией о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также напомнят о противопоказаниях и правилах вакцинации.

С 11:00 до 13:00 министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проверит ход работ по благоустройству дворов Екатеринбурга (сбор на ул. Агрономическая, 14).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Единого государственного экзамена в 2020 году в Свердловской области. Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова и заместитель начальника Департамента образования Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса Елена Кречетова подведут основные итоги сдачи экзамена в 2020 году, огласят данные по общему количеству школьников, которые сдавали Единый государственный экзамен в Свердловской области, расскажут об уровне сдачи ЕГЭ в образовательных организациях региона, поделятся информацией о специфике сдачи экзамена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная новым программам поддержки внутрироссийского туризма и перспективам восстановления международного турпотока. Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, директор уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков расскажут о новых программах внутрироссийского туризма, в том числе об условиях получения кешбэка, сообщат о туристических направлениях по России и межрегиональном туристском сотрудничестве, оценят перспективы восстановления международного туризма в этом году, а также обозначат программу онлайн-конференции «Proотдых. Внутренний туризм – 2020».

Екатеринбург. Другие новости 23.08.20

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