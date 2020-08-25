25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

25.08.2020, вторник

В 11:00 в верхнепышминской школе № 25 (Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43а, актовый зал, сбор СМИ в 10:30) педагогические коллективы школ Свердловской области прослушают онлайн-трансляцию областного августовского педагогического совещания работников системы образования Свердловской области. Планируется, что в основном пленарном заседании «Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений» примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» за пять месяцев 2020 года. Основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020», психолог, кандидат психологических наук Надежда Сафьян, психолог проекта «МыРядом2020», куратор проекта по взаимодействию со СМИ Дина Амусина и психолог, кандидат медицинских наук, партнер проекта «МыРядом2020» Сергей Ануфриев оценят ход реализации волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020», представят статистику обращений на горячую линию, расскажут о запуске нового канала приема заявок, назовут новые, доступные для помощи, города России, проинформируют об обучении психологов и повышении профессиональной компетенции волонтеров, а также поделятся дальнейшими перспективами реализации проекта.

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