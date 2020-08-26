26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26.08.2020, среда

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Он расскажет об участии во Всероссийском совещании под председательством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, где детские омбудсмены представили региональный опыт работы в области защиты прав детей на образование, а также о том, какие есть предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с поиском пропавших людей в лесах Свердловской области. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков, руководитель добровольческого поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова, координатор и основатель отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, инструктор школы «ЛизаАлерт» Станислав Казаков представят статистику, касающуюся пропавших в лесах Свердловской области за весенне-летний период 2020 года, расскажут о применяемых методах обнаружения при поиске пропавших людей, назовут основные правила безопасного пребывания в лесу в период грибного сезона.

В 16:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 25.08.20

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