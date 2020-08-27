27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27.08.2020, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в первом полугодии 2020 года. Заместители руководителя управления Наталья Банникова и Светлана Терехова расскажут об основных результатах работы за 6 месяцев 2020 года, в частности поделятся информацией о контрольно-надзорной деятельности, огласят итоги проведенных рейдов за этот период, опишут характер выявленных нарушений, поделятся результатами работы системы «Меркурий», охарактеризуют ситуацию по инфекционным заболеваниям животных в Свердловской области.

В 11:30 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) начнется пресс-тур, посвященный старту учебного года. В программе: итоги приемной кампании; демонстрация оборудования учебных корпусов и обработки помещений; выдача документов иностранным студентам; рассказ о системе поселения в общежития; презентация праздника «День первый в Уральском федеральном» и подарочных наборов первокурсника. Участники: Виктор Кокшаров, ректор УрФУ; Ойбек Партов, председатель Союза студентов; Дмитрий Куреннов, преподаватель института новых материалов и технологий; студенты.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2020 году. Начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель начальника ООНиПМ УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Руслан Артемьев и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут об эффективности работы летних оздоровительных учреждений в Свердловской области, о нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей и о реализованных мерах профилактики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также представят основную статистическую информацию по итогам сезона.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам форума «Сильные идеи для нового времени». Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, общественный представитель АСИ по направлению «Социальные проекты» Татьяна Флеганова, изобретатель Елизавета Новик, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич представят свои идеи в рамках участия в форуме «Сильные идеи для нового времени», расскажут о подготовке своих проектов, перечислят список самых популярных тем для идей, а также поделятся статистикой по общему количеству поступивших заявок на форум и огласят информацию о географии участников.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится IV Межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Уралроспромэко – конференция по теме «Платформа «Пищевая безопасность регионов». Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО «Уралроспромэко» Юлия Корнеева, и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин, исполнительный директор и вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов, заместитель главы МО Феодосия, к.э.н. Наталия Коваленко, генеральный директор ООО «Экопродукт Азия» (Киргизия) Дастан Омуралиев, руководитель отдела гигиены питания, качества и безопасности продукции ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», к.м.н. Татьяна Мажаева, президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев обсудят главные принципы продовольственной и пищевой безопасности, затронут тему сбалансированного корпоративного питания на разных этапах жизни, оценят распространение экотренда в современном мире, расскажут о связи пищевой безопасности и экологии, а также проанализируют функции упаковок продуктов питания, помимо эстетической.

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

Оперштаб подтвердил: тесты на Covid-19 у бессимптомных контактных не берут. / Оперштаб: вспышка коронавируса в Сосьвинском детском приюте купирована. / Кандидаты в заксо потратили на кампанию от 0 до 2,3 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»