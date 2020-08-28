28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28.08.2020, пятница

В 10:00 министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области и Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства проведут День кукурузного поля – семинар по развитию отрасли кормопроизводства с участием руководителей ведущих растениеводческих хозяйств области. Семинар пройдет на открытом воздухе, участники побывают на трех полях Ирбитского района, оценят урожайность кормовых культур – кукурузы, рапса, люцерны и клевера. На всех полях будет представлена современная сельскохозяйственная техника. В мероприятии примут участие и дадут комментарии СМИ заместитель министра АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев, руководитель УралНИИСХоза Никита Зезин, руководители сельхозпредприятий. Встреча СМИ в 10:00 на кукурузном поле в трех километрах от села Килачево Ирбитского района в сторону Камышлова.

В 11:00 на площади 1905 года состоится торжественная церемония передачи 30 автомобилей скорой помощи в дар Екатеринбургу от Фонда святой Екатерины. В мероприятии планируется участие главы города Александра Высокинского, главного Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игоря Пушкарева, директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов и врио заместителя начальника штаба управления Росгвардии по Свердловской области Максим Балакин расскажут об итогах приемки свердловских школ, о подготовке образовательных учреждений Свердловской области к 1 сентября, а также дадут рекомендации по проведению линеек и открытых уроков в новом учебном году.

В 11:30 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) начнется пресс-тур, посвященный старту учебного года. В программе: итоги приемной кампании; демонстрация оборудования учебных корпусов и обработки помещений; выдача документов иностранным студентам; рассказ о системе поселения в общежития; презентация праздника «День первый в Уральском федеральном» и подарочных наборов первокурсника. Участники: Виктор Кокшаров, ректор УрФУ; Ойбек Партов, председатель Союза студентов; Дмитрий Куреннов, преподаватель института новых материалов и технологий; студенты.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию телемедицины в Свердловской области. Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса телемедицину и ее доступность: какие специалисты оказались самыми востребованными? Как консультации онлайн будут развиваться в регионе в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Ирена Базите, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Татьяна Трофимова, начальник Медицинского информационно-аналитического центра Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в Екатеринбурге состоится торжественная церемония открытия детского сада № 355 после проведения капитального ремонта (ул. XXII Партсъезда, 18а). В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский, председатель городской думы Игорь Володин, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, депутаты гордумы.

В 14:00 в центре обработки данных Ростелекома (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 101а) будут запущены сервера весом 10 тонн, установленные порталом облачных игр GFN.ru и корпорацией Nvidia. В программе: 13:40 – сбор гостей; 14:00 – запуск серверов; 14:20 – пресс-подходы с участием директора по маркетингу и продукту GFN Россия Даниила Мирошниченко и директора по работе с массовым сегментом Ростелекома на Урале Сергея Шишмарева; 14:30 – тестирование новой на Урале возможности облачного гейминга в демо-зоне (на открытом воздухе), экскурсии мини-группами в ЦОД. Автобус для журналистов отправится в 13:20 от «Маринс парк отеля» (ул. Челюскинцев 106).

В 16:00 Свердловскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) будет передана гуманитарная помощь от правительства города Иу, Китайской Народной Республики и компании Zhejiang Zhoya International – 600 тысяч медицинских масок и 8 тысяч одноразовых медицинских костюмов. В мероприятии примут участие заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иван Детченя, начальник госпиталя Олег Забродин.

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

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