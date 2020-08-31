31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31.08.2020, понедельник

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится первое заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова. Судья Андрей Минеев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы и ссузы Свердловской области в 2020 году. Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, директор центра нового приема УрФУ Юлия Попова, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, проректор УГМУ по образовательной деятельности Татьяна Бородулина, начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов УГГУ Владислав Шварев, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев представят результаты абитуриентской кампании в вузах и учреждениях среднего специального образования области, расскажут о популярных среди молодежи специальностях и о количестве бюджетных мест в учебных заведениях в этом году, поделятся информацией о начале учебного года в вузах и ссузах Свердловской области.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню народов Среднего Урала. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор департамента внутренней политики Свердловской области, заместитель председателя консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области Антон Третьяков, начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Марина Леонова и председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений, председатель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев обозначат особенности межнациональных отношений в Свердловской области, расскажут об истории возникновения праздника, а также поделятся информацией о запланированных мероприятиях.

В 19:00 начнется ток-шоу Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) «Разберём на атомы: контроль», участники которого обсудят, как изменились формы контроля в обществе за последние сто лет и как они будут меняться в будущем. Об отношениях власти с общественностью и роли СМИ в них расскажет главный редактор екатеринбургского портала Е1 Оксана Маклакова. Социолог, политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин расскажет, как могут контролироваться информационные потоки и формироваться общественное мнение. О «Большом Брате» и системах единого скоринга, использующих big data, пойдёт речь в выступлении сотрудника кафедры «Аналитика больших данных и методы видеоанализа» Института радиоэлектроники и информационных технологий и руководителя проектной лаборатории «Анализ данных социальных сетей» Уральского федерального университета (ИРИТ-РтФ УрФУ) Евгения Комоцкого. Эксперт объяснит, как формируется социальный рейтинг граждан в Китае и почему от него зависят кредитоспособность, ставка налога и даже право передвигаться на поездах. Трансляция ток-шоу будет идти на каналах ИЦАЭ в YouTube и «ВКонтакте».

Екатеринбург. Другие новости 30.08.20

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